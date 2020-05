Basket, Horace Grant attacca Michael Jordan: “Dice solo bugie, mai fatto la spia. Il suo è soltanto rancore”

Lunedì sono uscite le ultime due puntate di ‘The Last Dance’ la serie di Netflix che racconta l’epopea dei Chicago Bulls di Michael Jordan. Un lungo viaggio, che ha ripercorso il primo e soprattutto il secondo trepeat dei Bulls e che ha raccolto grandissimo successo, diventando la serie più vista su Netflix. Tanti comunque i passaggi del documentario che hanno generato un po’ di polemiche all’esterno e tra queste c’è sicuramente quella del rapporto tra Horace Grant e Michael Jordan, con il primo accusato di essere lo spione all’interno della squadra e colui che ha permesso a Sam Smith di scrivere il famoso libro “The Jordan Rules”.

Grant ha ribadito nelle ultime ore la sua posizione, come riporta la Gazzetta dello Sport: “Bugie, bugie, soltanto bugie, se Jordan ha provato rancore nei miei confronti, possiamo risolvere la questione da uomini. Possiamo discuterne o trovare un altro modo per sistemare le cose. Di nuovo ha ripetuto la bugia secondo cui io sono la fonte che ha spifferato le cose scritte nel libro”

Grant continua nel suo duro attacco a Jordan: “Sempre che si possa chiamare ‘The Last Dance’ un documentario, ci sono tante cose inesatte. Ma è inevitabile se lo ha prodotto lo stesso Jordan e ha fatto i tagli che voleva lui. Io e Sam siamo sempre stati grandi amici, lo siamo ancora, ma la sacralità dello spogliatoio e dei suoi segreti non è mai stata messa in discussione. Sam è un grande giornalista investigativo, questa è la spiegazione. Ha sempre detto di aver avuto due fonti, perché MJ continua a puntare il dito soltanto contro di me? Il suo è soltanto rancore. Te lo dico io, non ha altre ragioni se non quella. Penso che venga fuori durante il documentario. Se dici qualcosa fuori posto sul suo conto, vieni fatto fuori, farà di tutto per distruggere il tuo personaggio, ma quando ha provato ad attaccarmi, io gli ho sempre risposto, senza fare un passo indietro“.

