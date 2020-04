Basket, i giocatori dell’Olimpia Milano donano 1 milione di euro agli ospedali lombardi

La voce era nell’aria ormai da qualche giorno e ora è ufficiale: l’Olimpia Milano scende in campo nella lotta contro il coronavirus. Il club italiano ha infatti comunicato attraverso il proprio sito ufficiale la decisione dei giocatori e di coach Ettore Messina di rinunciare a una parte dello stipendio per “sostenere le strutture ospedaliere le strutture ospedaliere lombarde impegnate a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

A quanto si legge sul comunicato, “l’importo totale della donazione è pari a 1 milione di euro” e va a sommarsi alle “donazioni effettuate dal Gruppo Armani a favore di alcuni ospedali italiani e della Protezione Civile e alla conversione degli stabilimenti per la produzione di camici monouso recentemente annunciate”. Un bel gesto di solidarietà in un momento difficile per tutta la Lombardia, la regione maggiormente colpita dal virus.

Credit: Ciamillo