Basket, i migliori italiani della 14esima giornata di Serie A 2019-2020: Spissu direttore d’orchestra, Abass totem difensivo

Non c’è un giocatore italiano che si sia messo in luce più di altri nella 14esima giornata di Serie A basket 2019-2020, questo in perché sono stati davvero molti gli azzurri autori di belle prestazioni nel weekend appena trascorso. Partiamo dall’anticipo: nella larga vittorie di Cremona su Varese, infatti, ci sono le firme di: Niccolò De Vico, 14 punti, Michele Ruzzier, 12, e Giacomo Sanguinetti, 10. Pesaro perde anche contro Pistoia, ma trova 10 punti e 6 rimbalzi di un Leonardo Totè rientrato sicuramente in modo positivo dall’infortunio.

Marco Spissu è autore di una prestazione totale da 8 punti, 4 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi che permette a Sassari di vincere il big match contro la Virtus Bologna. A nulla serve una doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Filippo Baldi Rossi. Alessandro Gentile è anche questa settimana il top scorer azzurro con 15 punti, ma la sua Trento perde contro l’Olimpia Milano di un Amedeo Della Valle che continua a stupire, stavolta 11 punti e 3 recuperi per il nativo di Alba.

10 punti, 5 assist e 3 recuperi per Andrea De Nicolao nella larga vittoria di Venezia sul campo di Reggio Emilia. Per i padroni di casa si segnalano 10 punti a testa di Leonardo Candi e Simone Fontecchio. Un devastante Awudu Abass che segna 13 punti e recita il ruolo di autentico totem in difesa, è il miglior azzurro nel nettessimo successo della Leonessa Brescia in casa della Virtus Roma.

Credit: Ciamillo