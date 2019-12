Basket, i migliori italiani della 16a giornata di Serie A: Abass incontenibile, Totè nota lieta nella stagione orribile di Pesaro

Una prestazione favolosa da 20 punti e 8 rimbalzi non solo consente alla sua Brescia di vincere sul campo di Cantù, ma permette anche ad Awudu Abass di guadagnarsi il premio di MVP italiano della 16esima giornata di Serie A Basket 2019-2020. L’esterno azzurro, nelle ultime uscite, sta giocando da vero leader, prendendosi la squadra sulle spalle in ambedue le metà-campo. Non a caso la Leonessa ha agguantato l’Olimpia al terzo posto in classifica.

La stagione di Pesaro, fin qui, è stata a dir poco disastrosa. I marchigiani non hanno ancora vinto in campionato, infatti. Nelle ultime settimane, però, hanno ritrovato il loro pivot Leonardo Totè, infortunato a inizio stagione. Il lungo azzurro si sta rivelando una delle poche note liete della stagione dell’ex Scavolini. Anche ieri sera, nella comunque onorevole sconfitta 98-92 contro i campioni d’Italia di Venezia, si è prodotto in una bella doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi. Dall’altra parte, invece, si segnalano i 16 punti con 6 rimbalzi e 6 assist di uno scatenato Andrea De Nicolao.

16 punti anche per Giancarlo Ferrero nella sconfitta interna di Varese contro Trento. All’Allianz Dome 14 punti di Daniele Cavaliero e 15 di Matteo De Ros permettono a Trieste di superare facilmente la Fortitudo nonostante 17 punti di Pietro Aradori. A nulla servono nemmeno i 13 punti di Davide Alviti dato che la sua De Longhi Treviso è caduta sul campo di Brindisi. Grande partita di Tommaso Baldasso che ne mette 15 a Reggio Emilia e porta la sua Virtus Roma a un passo dal successo su un campo molto ostico.

Credit: Ciamillo