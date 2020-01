Basket, i migliori italiani della 18esima giornata di Serie A. Spiccano Gentile, Abass e Tambone

La 18esima giornata di serie A basket ha visto i giocatori italiani brillare particolarmente, soprattutto nelle vesti di realizzatori. Il migliore in assoluto è stato Alessandro Gentile, il quale ne ha messi addirittura 30, tirando 14 su 18 da due, nel successo della sua Dolomiti Energia Trentino sul campo di Pistoia. Nello stesso match, oltretutto, è stato fondamentale anche l’apporto di un Davide Pascolo da 12 punti e 5 rimbalzi.

Se vedere Gentile recitare il ruolo di miglior cannoniere azzurro non è una novità, è sicuramente una sorpresa, invece, vedere che al secondo posto tra gli scorer italiani di giornata c’è Matteo Tambone, il quale ne ha messi ben 22 nella sconfitta di misura di Varese contro la Dinamo Sassari. Sardi che hanno vinto il match con i lombardi anche grazie all’ottimo apporto del loro contingente tricolore: Marco Spissu ha segnato 8 punti e smazzato 4 assist, Michele Vitali ha fatto 14 punti, mentre Stefano Gentile 10.

Brescia continua la sua marcia trionfale e ottiene il nono successo consecutivo tra Campionato ed Eurocup sul campo di Reggio Emilia. E’ ancora Awudu Abass a trascinare i suoi con 16 punti, ma brillano tutti gli italiani del sodalizio lombardo, per la verità: Andrea Zerini segna 12 punti e prende 7 rimbalzi, Luca Vitali ne aggiunge 10, mentre Brian Sacchetti altri 12. Ai Reggiani, invece, non basta un Simone Fontecchio da 14 punti.

Dopo 16 sconfitte consecutive, Pesaro trova il primo successo in campionato sul campo della Fortitudo Bologna grazie alla doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Leonardo Toté. A nulla servono, dall’altra parte, i 21 punti di Pietro Aradori. A Basket City, invece, sorride la Virtus Bologna che vince di 30 sul campo della Virtus Roma e resta in testa alla classifica. Per le V-Nere ottimo il contributo di Filippo Baldi Rossi e Giampaolo Ricci, i quali segnano 12 punti a testa. Gioiscono anche i campioni d’Italia di Venezia che battono Trieste con 13 di Stefano Tonut.

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo