Basket: i Mondiali Under 17 maschili e femminili non si terranno nel 2020

La FIBA ha deciso di cancellare i Mondiali Under 17 maschili e femminili, che si sarebbero dovuti tenere nel mese di agosto in Romania e in Bulgaria, a causa delle problematiche organizzative generate dalla pandemia di coronavirus. L’Italia era presente in entrambe le competizioni a seguito dei buoni risultati continentali (terzo posto con gli uomini e quinto con le donne negli Europei Under 16 2019).

Un tentativo verrà fatto per riposizionare entrambe le manifestazioni nel 2021, senza rivelare ulteriori dettagli per il momento sulle eventuali conseguenze relative ai roster (non si sa, per esempio, se resterà lo stesso limite di età o verrà mantenuto quello Under 17 dando così vita a nuove squadre, dato che gli Under 17 attuali sarebbero fuori quota). La FIBA ha inserito, nel mese di agosto, uno Skills Challenge per mettere in piedi un’atmosfera competitiva senza però dover viaggiare a livello internazionale.

Approvate anche le date dei Mondiali Under 19 2021: quelli maschili si terranno dal 3 all’11 luglio, quelli femminili dall’8 al 15 agosto. L’Italia è presente nella manifestazione femminile, perché l’assenza degli Europei Under 18 quest’estate ha fatto sì che le azzurre si qualificassero per la rassegna iridata tramite il ranking FIBA, dove è la terza delle europee.

Credit: Ciamillo

