Basket, il grido d’allarme di Aldo Vanoli: “Il budget di Cremona si è nettamente ridimensionato, mi auguro ci sia chi è disposto ad affiancarmi”

Anche Cremona urla le proprie difficoltà. Il numero uno della società lombarda, Aldo Vanoli, ha infatti scritto una lettera aperta sul sito ufficiale che riporta tutte le problematiche in seno al club dovute, in buona misura, alla pandemia. Quella della Vanoli è solo l’ultima problematica in ordine di tempo emersa all’interno delle società di Serie A nella transizione dalla stagione 2019-2020 a quella 2020-2021. Oltre a Cremona, infatti, sono diverse le squadre con criticità di vario genere, tra cui Pesaro e Roma sono quelle con i grattacapi senza dubbio più noti.

Questi alcuni estratti della lettera di Aldo Vanoli: “Sono settimane che insieme al CDA della Società lavoro incessantemente per poter provare a dare un futuro nella massima serie alla Pallacanestro a Cremona. Purtroppo la pandemia – con tutte le sue conseguenze – ha colpito duramente, specialmente nel nostro territorio, anche le nostre aziende, che sono la prima voce del budget sportivo. E non abbiamo l’esatta misura dello scenario economico che ci si prospetta. In primo luogo voglio ringraziare sinceramente tutti i partner che in questi anni ci hanno sostenuto. Alcuni ci hanno già informato che, loro malgrado, non potranno essere al nostro fianco nella prossima annata sportiva. Il nostro budget in questo momento si è nettamente ridimensionato e non è minimamente sufficiente per ipotizzare il proseguimento dell’attività sportiva […] Negli ultimi mesi abbiamo gettato le basi per costruire una squadra per la maggior parte italiana, connotata da un forte senso di appartenenza e sensibilità alla situazione attuale. […] Voglio credere ancora di riuscire a non disperdere tutto il patrimonio di esperienza, di organizzazione e relazioni che ci hanno permesso di crescere ed hanno permesso al movimento sul territorio di crescere in questi anni. Faccio pertanto appello a chi voglia investire nel mondo dello sport e della Pallacanestro, portando avanti i valori che hanno da sempre contraddistinto la nostra realtà. Mi auguro di trovare nuovi imprenditori disposti ad affiancarmi, a sostenermi, ad entrare in Società con noi […]“.

