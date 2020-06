Basket, il mercato 2020-2021 dell’Olimpia Milano. Le novità sulle ultime trattative: Datome e un’ala grande per puntellare la rosa?

<!– –>

Gigi Datome all’Olimpia Milano? Una domanda che potrebbe a breve avere una risposta affermativa. Le ultime notizie provenienti da Istanbul spingono ad un ritorno nel campionato italiano del giocatore sardo, che è il grande obiettivo della squadra di Ettore Messina. L’addio di Obradovic al Fenerbahce provocherà nei prossimi giorni importanti conseguenze sul mercato, con molti giocatori che potrebbero essere in partenza dalla Turchia e tra questi c’è ovviamente Datome.

La permanenza del coach serbo sarebbe stata decisiva per un’altra stagione di Gigi ad Istanbul, ma adesso il ritorno in Serie A è sempre più vicino. Milano ha puntato Datome e Messina vuole aggiungere ancora qualità ed esperienza ad una squadra che si può davvero trasformare in una candidata anche per le Final Four di Eurolega. Su Datome servono poche presentazioni e sarebbe davvero un colpo molto importante per l’Olimpia, che andrebbe in questo modo a sistemare anche la casella dell’ultimo italiano da avere in rosa.

Milano non si vuole, però, fermare a Datome, anche perchè guardando il roster c’è la sensazione che possa mancare un ulteriore tassello, quello di un’ala grande che possa fare la differenza in Eurolega. I nomi che circolano sono ormai gli stessi da molte settimane e quello attualmente con maggiori possibilità di approdo in casa Olimpia è Anthony Gill, attualmente al Khimki Mosca.

Il futuro dell’americano è strettamente collegato ad un altro obiettivo di Milano, quel Derrick Williams che lascerà sicuramente il Fenerbahce. L’ex scelta scelta numero due del Draft 2011 è finito nel mirino dell’Olimpia da tanto tempo, ma il Khimki offre un contratto molto ricco e dunque l’approdo in Russia sembra essere certo. Williams a quel punto liberebbe Gill, che andrebbe a firmare per Milano. Più defilato in questa corsa per il ruolo di 4 a Milano c’è Zach LeDay dello Zalgiris, che pare essere la terza scelta per Messina e i suoi uomini.

Questioni di giorni o forse di settimane per un mercato che ha già regalato grandi colpi e trattative. Milano ha anticipato le sue mosse, ma vuole chiudere in bellezza, sognando di avere a disposizione una squadra che possa davvero far tornare l’Olimpia tra le grandi d’Europa.

