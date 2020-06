Basket: il Panathinaikos rimane in Eurolega, respinta la richiesta di cedere la licenza. La Virtus Bologna giocherà in EuroCup

<!– –>

Con un comunicato apparso pochi minuti fa, il Board di Euroleague Basketball ha comunicato che il Panathinaikos rimarrà in Eurolega per la stagione 2020-2021. Rigettata, infatti, la richiesta di cedere la licenza decennale avanzata dal club in una lettera firmata dal suo numero uno, Dimitris Giannakopoulos, che nel frattempo ha messo in vendita il club per 25 milioni di euro.

In particolare, i verdi di Atene non hanno offerto alcuna garanzia di adempimento a tutti gli impegni necessari per l’uscita dalla competizione (10 milioni di euro in penali, e non solo quelli). Inoltre, gli altri dieci club possessori di licenza decennale si sono schierati in blocco contro l’uscita del Panathinaikos: una levata di scudi, questa, che ha praticamente lasciato senza scelta il club cinque volte vincitore della manifestazione.

La conseguenza primaria di questa risoluzione è che la Virtus Bologna deve abbandonare le speranze di giocare nell’immediato nella massima competizione ECA, rimanendo così in EuroCup per la stagione 2020-2021, così come il Partizan Belgrado, altra squadra che era particolarmente interessata a cercare di ritornare su questo palcoscenico. Questa, e altre decisioni per la maggior parte riguardanti differenti aspetti (chiusura finanziaria dell’ultima stagione, modifiche sulle norme di stabilità sempre finanziaria dall’annata 2021-2022 tra le altre).

