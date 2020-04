Basket, il talento e l’atletismo di Paul Eboua. Dall’Italia ad una possibile chiamata in NBA

Vent’anni e la voglia di spaccare il mondo. Paul Eboua è pronto al grande salto e a realizzare il suo sogno americano. Il ragazzo nato in Camerun, ma di nazionalità sportiva italiana, potrebbe rendersi disponibile per il prossimo Draft NBA dopo una stagione sicuramente positiva, almeno a livello individuale, con la maglia di Pesaro.

Ala sicuramente esplosiva, dotata di un grande atletismo, ma anche di una buona tecnica. La stagione di Paul recita finora oltre sette punti e cinque rimbalzi di media a partita. Numeri più che decenti per un ragazzo che era alla sua prima stagione nella massima serie del campionato italiano, dopo le ottime apparizioni nelle altre serie e soprattutto a livello giovanile.

Un giocatore che può risultare davvero molto utile anche in chiave nazionale. 203 centimetri per 97 kg fanno di Eboua un lungo dal grande fisico e che può avere un impatto molto importante in ambito europeo. Resta dunque da capire quale nazionalità sceglierà il nativo di Yaoundè: Camerun o Italia? La FIP si è già mossa da questo punto di vista, ma questo dubbio da parte del ragazzo non è ancora stato sciolto. E’ innegabile che un giocatore come Eboua possa davvero fare molto comodo ad un’Italia che spesso paga a livello fisico contro le altre nazionali europee.

Paul si è anche espresso sulla sua possibile partecipazione al Draft: “Non so ancora se e quando sarà, credo che avrò tempo fino a giugno per rendermi eleggibile. Ho parlato con il mio agente e neanche lui sa nulla. In NBA non giocano. Vedremo come andranno le cose”. Sicuramente c’è da capire il possibile impatto che Eboua può avere nella lega americana e fondamentale è capire in quale squadra può finire l’ala di Pesaro.

Attualmente Paul potrebbe essere chiamato sul finire del secondo giro (tra la 55esima e la 57esima scelta) e resta dunque da capire se è meglio fare una NBA da panchinaro senza minuti oppure trovare magari spazio in qualche club di livello in Italia ed in Europa che può concedere spazio ed ulteriori margini di crescita.

Credit: Ciamillo