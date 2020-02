Basket in carrozzina: rinviate tutte le partite di tutti i campionati del prossimo weekend per l’allarme Coronavirus

In pieno allarme Coronavirus continuano a cambiare gli eventi dello sport italiano. Non fa eccezione il campionato di basket in carrozzina. E’ arrivata infatti la decisione di rinviare a data da destinarsi tutte le gare dei Campionati di Serie A, Serie B e Giovanile del prossimo fine settimana. Una posizione in linea con quanto era stato stabilito da altre federazioni. Si stanno vivendo giorni e ore di grande tensione e si sceglie, in questo caso, la via della prudenza.

Foto: Ciamillo