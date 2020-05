Basket: in Germania si torna in campo, torneo finale a Monaco per decidere la squadra campione della BBL

Anche la pallacanestro torna in scena in Germania. Dal 6 giugno, infatti, prenderà il via a Monaco di Baviera il torneo finale che deciderà il titolo della BBL, la massima lega tedesca. Finirà, dunque, uno stop iniziato l’8 marzo a causa della pandemia di coronavirus.

Ci sarà una competizione finale con 10 squadre: nel girone A Bayern Monaco, Merlins Crailsheim, Oldenburg, Gottingen e Ulm, nel girone B Ludwigsburg, ALBA Berlino, Rasta Vechta, Bamberg e Fraport Skyliners (Francoforte). I primi quattro avanzeranno ai quarti di finale, dai quali si procederà a eliminazione diretta.

Il ritorno in campo è stato reso possibile a causa dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri della Baviera, del protocollo di sicurezza. L’arena scelta è l’Audi Dome, mentre giocatori, arbitri e ufficiali di campo troveranno sistemazione al Leonardo Royal Hotel.

