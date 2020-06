Basket, in Spagna riparte la Liga Endesa 2020! Programma e dove vederla in tv e streaming

<!– –>

Da domani ci sarà una boccata d’ossigeno per gli amanti del basket: è pronta a ripartire, infatti, la Liga ACB, denominata per ragioni di sponsorizzazione Liga Endesa. Il massimo campionato spagnolo, costretto all’interruzione a causa della pandemia di coronavirus, riprenderà domani, mercoledì 17 giugno, e andrà avanti fino a venerdì 26 giugno, giorno della finale che decreterà la squadra vincitrice del torneo.

Il nuovo format del campionato è una competizione a dodici squadre, divise in due raggruppamenti da sei. Nel girone A figurano Barcellona, Iberostar Tenerife, Bilbao, Baskonia, Unicaja Malaga e Joventut Badalona; nel girone B, invece, sono presenti Real Madrid, Casademont Saragozza, MoraBanc Andorra, Valencia, San Pablo Burgos e Gran Canaria. Si giocherà tutti i giorni in tre fasce orarie: 15.30, 18.30 e 21.30. Al termine della fase a gironi, le prime due classificate di ogni raggruppamento si sfideranno in semifinale e le vincenti approderanno all’ultimo atto della manifestazione.

La fase finale della Liga Endesa 2019-2020 sarà interamente visibile in diretta streaming su DAZN. Alcuni partite godranno della telecronaca in italiano, mentre per altre il commento sarà in lingua inglese. OA Sport, invece, vi offrirà il riepilogo giornaliero, tenendovi quotidianamente aggiornati sull’andamento del torneo. Di seguito il programma completo delle partite.

BASKET, LIGA ENDESA 2020: IL PROGRAMMA COMPLETO

17/06/2020 15:30 BARÇA – JOVENTUT BADALONA 17/06/2020 18:30 IBEROSTAR TENERIFE – UNICAJA 17/06/2020 21:30 RETABET BILBAO BASKET – KIROLBET BASKONIA 18/06/2020 15:30 MORABANC ANDORRA – VALENCIA BASKET 18/06/2020 18:30 REAL MADRID – HERBALIFE GRAN CANARIA 18/06/2020 21:30 CASADEMONT ZARAGOZA – SAN PABLO BURGOS 19/06/2020 15:30 RETABET BILBAO BASKET – JOVENTUT BADALONA 19/06/2020 18:30 UNICAJA – BARÇA 19/06/2020 21:30 KIROLBET BASKONIA – IBEROSTAR TENERIFE 20/06/2020 15:30 SAN PABLO BURGOS – REAL MADRID 20/06/2020 18:30 MORABANC ANDORRA – HERBALIFE GRAN CANARIA 20/06/2020 21:30 VALENCIA BASKET – CASADEMONT ZARAGOZA 21/06/2020 15:30 IBEROSTAR TENERIFE – RETABET BILBAO BASKET 21/06/2020 18:30 JOVENTUT BADALONA – UNICAJA 21/06/2020 21:30 BARÇA – KIROLBET BASKONIA 22/06/2020 15:30 HERBALIFE GRAN CANARIA – SAN PABLO BURGOS 22/06/2020 18:30 REAL MADRID – VALENCIA BASKET 22/06/2020 21:30 CASADEMONT ZARAGOZA – MORABANC ANDORRA 23/06/2020 15:30 KIROLBET BASKONIA – UNICAJA 23/06/2020 18:30 RETABET BILBAO BASKET – BARÇA 23/06/2020 21:30 IBEROSTAR TENERIFE – JOVENTUT BADALONA 24/06/2020 15:30 CASADEMONT ZARAGOZA – HERBALIFE GRAN CANARIA 24/06/2020 18:30 MORABANC ANDORRA – REAL MADRID 24/06/2020 21:30 VALENCIA BASKET – SAN PABLO BURGOS 25/06/2020 15:30 JOVENTUT BADALONA – KIROLBET BASKONIA 25/06/2020 18:30 UNICAJA – RETABET BILBAO BASKET 25/06/2020 21:30 BARÇA – IBEROSTAR TENERIFE 26/06/2020 15:30 SAN PABLO BURGOS – MORABANC ANDORRA 26/06/2020 18:30 HERBALIFE GRAN CANARIA – VALENCIA BASKET 26/06/2020 21:30 REAL MADRID – CASADEMONT ZARAGOZA 28/06/2020 1a GRUPPO A vs 2a GRUPPO B 1a GRUPPO B vs 2a GRUPPO A 30/06/2020 Vincente 1a SEMIFINALE vs Vincente 2a SEMIFINALE

