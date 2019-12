Basket in tv a Santo Stefano: calendario completo Serie A, orari partite, orari e streaming

Sei le partite di Serie A di basket che si terranno a Santo Stefano. Si parte alle 17.30 con Pesaro-Cantù, la quale sarà visibile in streaming su Eurosport Player. Alle 18.00 toccherà a Varese-Pistoia, anch’essa trasmessa in streaming su Eurosport Player così come Venezia-Roma delle 18.30, Brescia-Cremona delle 20.00 e Brindisi-Reggio Emilia delle 20.30. Trento-Trieste delle 21.00, invece, oltre che su Eurosport Player, verrà trasmessa anche in diretta TV su Rai Sport +.

IL PROGRAMMA DELLA SERIE A DI BASKET A SANTO STEFANO

Ore 17.30: Pesaro – Cantù (diretta streaming su Eurosport Player)

Ore 18.00: Varese – Pistoia (diretta streaming su Eurosport Player)

Ore 18.30: Venezia – Roma (diretta streaming su Eurosport Player)

Ore 20.00: Brescia – Cremona (diretta streaming su Eurosport Player)

Ore 20.30: Brindisi – Reggio Emilia (diretta streaming su Eurosport Player)

Ore 21.00: Trento – Trieste (diretta streaming su Eurosport Player e diretta TV su Rai Sport+)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading…

Loading…

Foto: Ciamillo