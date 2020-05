Basket, intervista ad Alessandro Mamoli: The Last Dance, NBA e gli italiani, Ettore Messina e l’Italbasket

Viaggio nel mondo della pallacanestro a 360°, o quasi. Ad aiutarci per l’occasione è stato un ospite di assoluto rilievo, un conoscitore del gioco come pochi altri in Italia: Alessandro Mamoli, giornalista e conduttore dei contenitori d’approfondimento della redazione basket di Sky Sport.

Diversi i punti toccati nell’intervista video: da The Last Dance alla parabola dell’Italbasket negli ultimi anni, passando per gli Italiani e l’NBA e l’avventura di Ettore Messina sulla panchina di Milano.

Risposte di chi conosce la materia in lungo e in largo, impreziosite da una chicca finale nel racconto della sua ultima fatica letteraria: “Basketball journey. Viaggio on the road tra luoghi e leggende del basket USA”.

Di seguito qualche anticipazione prima della chiacchierata vera e propria.

“The Last Dance”: “La forza del prodotto è data dalle immagini d’archivio e dalle testimonianze raccolte nel tempo, sia quelle dell’epoca sia quelle più attuali o di un passato abbastanza recente.

Non basta andare con delle telecamere dentro uno spogliatoio, fare delle domande e far venire fuori The Last Dance. Dietro a questo ci sono persone capaci, che sanno come fare, che hanno buon gusto, senso, passione e che si sono presi a cuore la cosa emozionandosi quando ci hanno lavorato, non cercano lo scoop ma cercando di raccontare al meglio il contenuto”.

L’NBA: “Al momento se il Commissioner Adam Silver pensasse che questa stagione fosse già terminata, l’avrebbe già chiusa liberando i giocatori. Se non lo fa è perché pensa che ci sia una possibilità di concludere l’annata. Oggi deve rispettare il momento che vivono gli Stati Uniti sperando che la situazione che si delineerà a giugno sarà diversa dando un’occhiata in tanto a quello che succede con la Bundesliga, la Serie A o la Premier League.

Ci vuole ancora un po’ di tempo, ma l’NBA ne ha. Paradossalmente più dovessero finire tardi e più, in vista della prossima stagione, potrebbero iniziare in un periodo idealmente favorevole (nel 2020/2021, intende) non dovendo poi interrompersi per un’eventuale seconda ondata (si riferisce ovviamente alla possibile emergenza sanitaria)”.

Mannion: “Per le caratteristiche che lui ha, se fossi in lui preferirei essere scelto al Draft nella seconda parte del primo giro…”.

Gallinari: “Dovrebbe pensare che è il suo ultimo grande contratto, anche se non è che ne ha guadagnati pochi…altrimenti una possibilità per lui resta quella di rischiare un annuale a una cifra minore rispetto a quanto lui si aspetta e poi vedere se la situazione economica torna in uno stato di normalità”

Melli: “Resterà a New Orleans perchè è sotto contratto”.

Belinelli: “Alcune squadre potrebbero pensare a giocatori delle sue caratteristiche, che sono in un range salariale non elevatissimo e con determinate condizioni contrattuali. Gioca in un ruolo difficilissimo per l’NBA, ma è una persona che ha la lucidità per capire cosa fare nel suo futuro”

Ettore Messina, l’arrivo sulla panchina dell’Olimpia Milano: “Potrebbe aver avuto un’idea iniziale di quello che poteva servire, ma nel frattempo si è accorto che le esigenze sono cambiate. Le realtà dell’Eurolega e dell’Italia sono cambiate e quindi avrebbe dovuto probabilmente fare delle scelte in maniera diversa.

Non è che se arriva uno come Ettore Messina dove lo metti deve vincere, non è così: lui è qui per costruire una cosa che abbia un senso e una durata, se fra tre anni sarà ancora così probabilmente sara lui il primo a cominciare a farsi delle domande. Gli va dato tempo”.

La parabola dell’Italbasket: “E’ un insieme di cose: alle volte è mancata un po’ di fortuna, in altre circostanze un po’ di capacità. Nelle altre nazionali ci sono stati e ci sono giocatori di assoluto livello, questo non va dimenticato, pur riconoscendo il talento dei nostri…”

Foto: Sky Sport