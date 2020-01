Basket: James Nunnally al Fenerbahce, colpo di rilievo per i turchi nella ricerca della risalita in Eurolega

Colpo di estrema rilevanza per il Fenerbahce, alla ricerca di un ritorno in auge in un’Eurolega nella quale sta faticando tantissimo, e in cui è ben fuori dalla zona playoff. Arriva infatti James Nunnally, proveniente dalla Cina, e precisamente dagli Shanghai Sharks, dove si era trasferito dopo la breve avventura all’Olimpia Milano.

La formazione di Zelimir Obradovic vede dunque un ritorno tra le proprie file, dal momento che Nunnally aveva già giocato per i gialloneri (e per coach Obradovic stesso) dal 2016 al 2018. L’accordo, secondo il giornalista greco Nikos Varlas di Eurohoops, si estende fino al termine della stagione. Al momento i turchi sono nel terzetto in tredicesima posizione nella classifica di Eurolega, con 11 sconfitte a fronte di 6 vittorie.

Oltre che da Milano, Nunnally è passato anche da Avellino nella stagione 2015-2016, quella che lo ha lanciato sul palcoscenico del basket europeo dopo tanto su e giù tra NBA e D-League (oggi G League), Grecia e Spagna. Ancora un tentativo in NBA, con Timberwolves e Rockets, l’ha compiuto circa un anno fa, senza trovare molta fortuna; di lì l’approdo a Milano, senza riuscire a vincere nulla perché l’Olimpia si è fermata ai piedi dei playoff in Europa e in semifinale scudetto in Italia.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Loading…

Loading…

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo