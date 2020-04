Basket: Jordi Bertomeu annuncia il rinvio delle Final Four di Eurolega e mette il limite di luglio per finire anche l’EuroCup

Con un lunghissimo comunicato, Euroleague Basketball ha diramato le parole di Jordi Bertomeu, l’uomo che muove Eurolega ed EuroCup, in merito alla prosecuzione delle due Coppe europee principali del basket del Vecchio Continente. Le competizioni sono sospese fin dalla prima metà di marzo, quando la pandemia di coronavirus ha velocemente stoppato tutto lo sport mondiale o quasi.

Bertomeu, in sostanza, ha indicato come si sia sempre al lavoro per cercare di terminare la stagione. Ha posto però un limite di tempo, quello di fine luglio, affermando la totale contrarietà a giocare partite a settembre o anche ottobre (cosa che, invece, farà la Basketball Champions League in quota FIBA). Questo al fine di non avere alcun impatto sulla stagione successiva. Arrivato, inoltre, l’annuncio di qualcosa che lui stesso ha definito ormai ovvio: lo spostamento delle Final Four di Colonia, originariamente in programma dal 22 al 24 maggio. In questo senso, è già stato avviato il rimborso dei biglietti per coloro che avevano in programma di andare alla Lanxess Arena. Si stanno valutando nuove date per l’evento.

Queste, però, andranno valutate anche in base alla possibilità, inevitabile, di un nuovo format. Per il momento, comunque, l’opzione è di finire le sei giornate di stagione regolare che rimangono, siano esse nei Paesi di origine delle varie squadre oppure secondo un piano di concentramento in una sola città con la trasformazione delle Final Four in Final Eight. Confermato, inoltre, il piano per i giocatori già riportato alcuni giorni fa dalla stampa spagnola: tre giorni per tornare per i giocatori, quarantena di due settimane, almeno due settimane di preparazione prima di tornare in campo sul serio. Per l’EuroCup lo scenario è più semplice con otto squadre rimaste. Anche in questo caso gli scenari sono fondamentalmente due, di cui uno prevede una sede unica per la fase finale della competizione, che attualmente è ferma ai quarti. L’assicurazione, comunque, è una: se riprenderà l’Eurolega, riprenderà anche l’EuroCup.

Credit: Ciamillo