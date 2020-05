Basket, Jordi Bertomeu: “Impossibile riprendere la stagione di Eurolega ed EuroCup. In quest’annata siamo tutti perdenti”

Si è tenuta poco fa la conferenza stampa con cui Jordi Bertomeu ha spiegato una buona parte delle motivazioni che hanno portato alla cancellazione della stagione 2020-2021 di Eurolega ed EuroCup, quando in una competizione l’Anadolu Efes era al comando della stagione regolare e nell’altra si era giunti ai quarti di finale.

Il CEO di Euroleague Basketball ha dichiarato che sono state tentate tutte le possibilità per ritornare in campo, ma è stato impossibile, ribadendo poi che non ci sarà un campione di Eurolega o di EuroCup. Non ci saranno neanche i premi individuali, data la fine anticipata. Quanto a Colonia, è ancora tutta da verificare la chance di renderla sede delle Final Four anche nel 2021. Sottolinea, poi: “In questa stagione siamo tutti perdenti“.

Bertomeu, inoltre, ha spiegato il motivo per cui non si è voluto arrivare ad agosto: “Avrebbe avuto effetti notevoli sulla prossima stagione. Sarebbe servito un mese e mezzo di riposo ed un mese e mezzo per allenarsi. Non avremmo potuto iniziare prima di novembre.Non ci sarebbe stato tempo per finire in tempo per le Olimpiadi“.

Sulla decisione di portare le 18 squadre di quest’anno al prossimo: “Non era giusto retrocedere o promuovere delle squadre. [… ] Questa situazione eccezionale ci ha portato a prendere questa decisione”. Di riflesso, il discorso si applica anche alle otto squadre, tra cui Virtus Bologna e Reyer Venezia, che erano arrivate ai quarti di EuroCup e che avranno riservato un posto per la prossima annata.

A proposito di EuroCup, Bertomeu ha indicato come i criteri di ingresso saranno principalmente legati alle classifiche nazionali, per le 16 restanti squadre, e soltanto poi alle wild card, concesse in esiguo numero ogni anno.

Il fair play finanziario, tra i pilastri dell’Eurolega, sarà inoltre rimodulato per rendere sostenibile la possibilità di partecipare alla prossima edizione, date le particolari circostanze.

Credit: Ciamillo