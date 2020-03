Basket, Jordi Bertomeu: “L’Eurolega si fermerà fino all’11 aprile. Speriamo di vincere presto questa battaglia”

Jordi Bertomeu, CEO di Eurolegue, ha inviato una lettera aperta ai fan, pubblicata nel sito della massima competizione continentale, in cui parla dell’emergenza coronavirus 2019. Queste le parole del dirigente catalano: “Stiamo monitorando la situazione del coronavirus sin da quando è arrivato in Europa. Il virus ci ha costretti a prendere decisioni impopolari come giocare alcuni match a porte chiuse e altri in sedi diverse rispetto a quelle pattutite“.

La lettera, successivamente, prosegue parlando di quelli che saranno gli sviluppi futuri: “Abbiamo deciso di sospendere tutte le nostre partite fino all’11 aprile. Continueremo, ad ogni modo, a offrire contenuti e ad aggiornare sulla situazione del coronavirus tramite il nostro sito. Speriamo di poter archiviare presto questa battaglia con una vittoria“.

Credit: Ciamillo