Basket: Kevin Punter torna in Italia e firma per l’Olimpia Milano

<!– –>

Il mercato dell’Olimpia Milano si arricchisce di un altro nome. E’ ufficiale l’acquisto di Kevin Punter, che ritorna in Italia dopo l’esperienza alla Virtus Bologna. L’americano è una guardia e andrà quasi sicuramente a sostituire il ruolo lasciato libero da Nemanja Nedovic.

Nell’ultima stagione Punter ha ha giocato nellOlympiacos fino a dicembre, facendo il suo debutto in Eurolega, per poi proseguire con la maglia della Stella Rossa Belgrado. In 12 partite con la squadra serba ha segnato 15.9 punti di media con il 48.1% da tre. Come detto in precedenza Punter è stato in Italia, giocando con la Virtus Bologna, con la quale ha vinto la Champions League, diventando MVP delle Final Four (27 punti e sette rimbalzi nella finale contro Tenerife).

Loading…

Loading…

Le prime parole di Kevin Punter: “Sono felice, ho grandi sensazioni, e non vedo l’ora di venire a Milano a lavorare e cercare di fare qualcosa di speciale al mio ritorno in Italia”

“Kevin è un giocatore giovane, in costante crescita, che ha maturato l’esperienza necessaria per essere utile all’Olimpia Milano: siamo felici di averlo con noi”, dice il general manager Christos Stavropoulos.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo

<!– –>