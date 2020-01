Basket, Kobe Bryant alla Cnn: “Tre ragazze sarebbero in grado di battersi in NBA”

Mai banale nelle sue interviste, ancora una volta Kobe Bryant ha rilasciato alcune dichiarazioni molto decise che faranno sicuramente discutere il mondo del basket americano. L’ex stella dei Los Angeles Lakers, ritiratosi nel 2016 dopo aver vinto cinque titoli NBA e due ori olimpici con il Team Usa a Pechino 2008 e Londra 2012, ha parlato in una lunga intervista alla Cnn a proposito delle differenze attuali e future tra la pallacanestro femminile e maschile. In particolare, Kobe è stato interpellato sulla possibilità che sua figlia Gianna (13 anni) possa un giorno giocare nella NBA insieme agli uomini.

“Credo che quella possibilità ci possa essere – ha spiegato il 41enne nativo di Filadelfia – Anche perché già adesso, due o tre delle ragazze che sono in Wnba potrebbero giocare nella Nba. Diana Taurasi, Maya Moore e Elena Delle Donne. Penso che sarebbero in grado di battersi nella lega degli uomini”. Al momento le premesse per un’operazione di questo genere non sembrano esserci, ma la National Basketball Association potrebbe anche pensare di aprire le porte alle migliori interpreti del campionato professionistico femminile in futuro.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading…

Loading…

Credit: Ciamillo