Basket: Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett e altri sei entrano nella Hall of Fame nella classe del 2020

La Class of 2020 della Naismith Basketball Hall of Fame ora è scritta nero su bianco. Sono nove i nuovi facenti parte della lista di coloro che rimangono impressi nel luogo più sacro della pallacanestro, intitolato all’uomo che a questo sport ha dato vita, sul finire dell’800.

Sono tre i giocatori NBA che hanno preso la strada della Hall of Fame. Kobe Bryant, vent’anni ai Los Angeles Lakers, è stato introdotto con un commosso ricordo della moglie Vanessa. Con l’uomo che ha riscritto la storia della franchigia gialloviola ci sono anche Tim Duncan, leggenda dei San Antonio Spurs dalla leadership silenziosa e oggi passato a sedersi accanto a Gregg Popovich, l’uomo che lo ha allenato per tutta la vita, e Kevin Garnett, uno dei centri più dominanti degli Anni 2000, che con i Boston Celtics ha fatto sì che riprendesse vita, in due atti datati 2008 e 2010, la rivalità con i Lakers.

Non solo NBA, non solo basket maschile: è entrata nella Hall of Fame anche Tamika Catchings, stella delle Indiana Fever in WNBA dal 2002 al 2016 con 10 presenze da All Star, un titolo nel 2012 e sette volte da primo quintetto della lega femminile, oltre che migliore di sempre nella statistica delle palle rubate. Per lei anche non meno di quattro ori alle Olimpiadi dal 2004 al 2016.

Tra i coachi, introdotti anche Rudy Tomjanovich, quasi una vita agli Houston Rockets sia in campo che in panchina (vinse due anelli nel 1994 e 1995, quando in campo c’era Hakeem “The Dream” Olajuwon, uno dei centri più dominanti di sempre in NBA), Eddie Sutton, leggenda della panchina in NCAA con tre titoli vinti tra il 1978 e il 2004, Kim Mulkey, prima donna a vincere il titolo universitario da giocatrice e poi allenatrice, Barbara Stevens, che in Division II di NCAA è diventata la quinta donna a raccogliere più di 1000 vittorie nel basket universitario da coach.

Inserito anche Patrick Baumann, segretario generale della FIBA per 15 anni dal 2003 e deceduto a soli 51 anni il 13 ottobre 2018 a Buenos Aires, mentre era ancora in carica.

Foto: Olycom / LaPresse