Basket, Kyle Hines conferma l’arrivo a Milano: “Solo l’Olimpia poteva farmi lasciare il CSKA”

Kyle Hines è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano. Manca ormai solo l’ufficialità della società milanese, ma le parole del giocatore hanno ormai chiuso ad ogni possibile dubbio. E’ stato proprio l’ex centro del CSKA Mosca a confermare il suo trasferimento in Italia in un’intervista al sito turco TrendBasket. La firma sul contratto con l’Olimpia dovrebbe arrivare oggi o domani.

Queste le prime parole di Hines sul clamoroso cambio di casacca: “Mosca è stata la casa per la mia famiglia negli ultimi sette anni, ma sentivo di aver bisogno di un cambiamento. Avevo bisogno di una nuova opportunità, con nuove sfide e cose diverse. Tutto ciò solo Milano poteva offrirmelo”.

Hines non ha esitato davanti all’offerta di Milano: “Mi sono reso conto che Milano era seriamente interessata a me. Pensavo che se avessi lasciato il CSKA, l’Olimpia Milano sarebbe stata l’unica squadra in cui sarei andato. Conosco l’allenatore Messina perché è stato il mio primo allenatore al CSKA. Il direttore generale fu la persona che mi portò all’Olympiacos nel 2011, all’inizio della mia carriera. Avrò anche compagni di squadra con cui ho giocato in passato e che conosco. Da questo punto di vista, mi sono sentito a mio agio quando Milano si è fatta avanti. Se avessi dovuto lasciare il CSKA, pensavo che avrei scelto una situazione che mi sarebbe stata familiare“.

Il centro americano ha fatto il suo esordio in Europa alla Vanoli Cremona e dunque si tratta di un ritorno in Italia per il quattro volte vincitore dell’Eurolega: “Per prima cosa, in Italia ho iniziato la mia carriera nel 2008 e qui ho l’opportunità di concluderla, in un’ideale chiusura del cerchio. E poi la grande cultura che sta costruendo Milano ha pesato molto, in quanto avrò la possibilità di vincere un altro campionato e competere in Eurolega. La città di Milano, poi, può darmi tutto quello di cui ho bisogno: i miei figli stanno crescendo, questa è una grande opportunità anche per loro”.

