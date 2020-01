Basket, la Dinamo Sassari espugna il campo dello Strasburgo nella 12ma giornata di Champions League 2019-2020

Il Banco di Sardegna Sassari coglie il nono successo su dodici partite giocate nella fase a gironi di Basketball Champions League 2019-2020. Il sodalizio sardo, che ha vinto in casa dello Strasburgo con il risultato di 83-88, resta in questo modo in testa al gruppo A insieme al turchi della Turk Telekom Ankara. Gli isolani hanno già strappato il pass per la prossima fase, ma sarebbe importante, per loro, riuscire a qualificarsi come testa di serie del proprio girone.

La Dinamo parte a razzo e con due triple di Spissu e Vitali tocca il +12, sull’8-20, dopo poco più di cinque minuti dall’inizio del match. Sul finire della prima frazione di gioco, in seguito, sale in cattedra Pierre che segna cinque punti consecutivi e manda i suoi alla pausa sul 13-28. I francesi, al ritorno in campo, tuttavia, reagiscono bene, segnano con costanza dall’arco e raggiungono il -2, sul 34-36, con una rubata e successiva schiacciata di Gabe York. Gli isolani, ad ogni modo, grazie ai punti di Vitali e Spissu riescono ad evitare il sorpasso e all’intervallo lungo guidano ancora 42-46.

Ad inizio terzo periodo Pierre ed Evans respingono l’assalto dei padroni di casa. Dopodiché, i punti di Bilan, Spissu e Gentile permettono agli isolani di fare il parziale e di andare all’ultimo riposo sopra di 10 punti. L’ultima frazione di gioco inizia nel segno di Sassari che tocca anche il +15, sul 64-79, con una tripla di Vitali. La Strasburgo riesce ad accorciare un minimo le distanze negli ultimi minuti, ma gli isolani li tengono comunque e distanza di sicurezza e conquistano il successo senza soffrire troppo.

IL TABELLINO DI STRASBURGO – DINAMO SASSARI 83-89 (13-28, 29-18, 16-22, 25-20)

Loading…

Loading…

STRASBURGO: Inglis 12, Nzeulie 11, Reynolds 8, Scrubb 8, York 21, Dallo 2, Miyem, Parakhouski 6, Serron 2, Tchicamboud 2, Traoré 11

DINAMO SASSARI: Bilan 15, Pierre 17, Sorokas 5, Spissu 16, Vitali 17, Bucarelli, Coleby 1, Devecchi, Evans 8, Gentile 9, Jerrells, Magro

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo