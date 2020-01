Basket, la Dinamo Sassari supera l’Hapoel Holon e coglie il decimo successo in Champions League

Arriva il decimo successo, al fronte di sole tre sconfitte, per la Dinamo Sassari in questa fase a gironi di Basketball Champions League 2019-2020. Gli isolani superano con il risultato di 83-73 gli israeliani dell’Hapoel Holon e si portano soli in testa al gruppo A in attesa del match di domani della Turk Telekom Ankara.

Parte meglio il Banco di Sardegna che a metà del quarto inaugurale trova il +6, sul 18-12, con una tripla di Spissu e mantiene quel vantaggio fino alla prima pausa. A inizio secondo periodo arriva anche la doppia cifra di vantaggio per la Dinamo, sul 33-23, con due liberi a bersaglio di Jerrells. Holon, però, riesce a reagire, spinta da uno scatenato Marcus Foster e all’intervallo lungo si va con gli ospiti sotto di appena 5 punti sul 43-38.

I sardi provano a scappare nuovamente in apertura di terzo periodo e volano sul +12, sul 55-43, grazie ai punti di un ispirato Evans. L’Hapoel, tuttavia, si dimostra squadra coriacea e rimonta fino al -3, sul 57-54. Sul finire del quarto, inoltre, Jerrells fa fallo antisportivo su Foster che va in lunetta con quattro liberi e regala ai suoi il -1, sul 61-60.

Anche nell’ultima frazione di gioco il copione vedere Sassari partire più forte, e piazzare subito un parziale di 7-0, e Holon tornare, successivamente, sotto grazie a Foster. A due minuti dalla fine gli isolani sono avanti di appena tre punti, sul 73-70, ma una bomba di Vitali seguita da un canestro di Evans permettono loro di piazzare l’affondo decisivo e vincere anche questo match.

IL TABELLINO DI DINAMO SASSARI – HAPOEL HOLON 83-73 (23-17, 20-21, 18-22, 22-13)

DINAMO SASSARI: Evans 17, Gentile 10, Jerrells 7, Pierre 11, Vitali 5, Bilan 15, Bucarelli 3, Coleby 10, Devecchi, Magro, Sorokas, Spissu 5

HOLON: Caupain 2, Foster 23, Harrush 8, Ohayon 4, Pnini 9, Alexander 6, Cline 17, Howell, Moraidi, Sasson, Thompson 4

