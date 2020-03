Basket: la Dinamo Sassari torna ad Alghero e non giocherà gara2 degli ottavi di Champions League a Burgos

Finisce lontano dal campo la Basketball Champions League della Dinamo Sassari. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco, infatti, dopo aver compreso che a Burgos, che si trova nella regione attualmente più problematica di Spagna in tema di coronavirus, non si sarebbe giocato a porte chiuse nella serata di domani, ha deciso di tornare ad Alghero.

Durissimo il comunicato diramato dalla società: “La Dinamo Banco di Sardegna ha appena appreso dalla Basketball Champions League che non c’è intenzione da parte delle autorità spagnole di disputare la sfida di ritorno del Round of 16 a porte chiuse, permettendo così l’accesso ai tifosi alla partita di domani contro San Pablo Burgos. Vista la gravità della situazione più volte segnalata e a tutela della squadra e dello staff, chiusa precauzionalmente in albergo fin dall’arrivo in Spagna, il club ha disposto il rientro immediato di tutto il gruppo con volo diretto privato su Alghero. La Dinamo Banco di Sardegna esprime tutto il suo rammarico per la posizione assunta dalla Basketball Champions League in un delicato contesto di epidemia ad alto rischio di contagio come quello attuale, in un quadro che avrebbe sicuramente meritato le restrizioni richieste, peraltro già ampiamente in uso anche in Spagna“.

Non usa molte mezze parole il presidente della Dinamo, Stefano Sardara: “La Spagna in questo momento sembra l’Italia un mese fa, non ha ancora capito cosa dovrà combattere. La nostra priorità e responsabilità è salvaguardare il nostro gruppo e, senza le garanzie minime, non siamo disposti a mettere a rischio i nostri giocatori e il nostro staff“. Parole, queste, che suonano come una continuazione di quelle di Pozzecco alla vigilia del match contro la Virtus Roma di campionato, uno dei soli due disputati prima della nuova sospensione.

Sassari, che aveva perso la gara d’andata per 81-84 contro il San Pablo Burgos, uscirà in questo modo dalla Champions League, competizione nella quale figurava a pieno titolo tra le grandi favorite.

Credit: Ciamillo