Basket, la Dinamo Sassari ufficializza Jaime Smith. Tagliato Jerrells

Jaime Smith, un anno dopo la cavalcata che vide la Dinamo Sassari raggiungere le finali scudetto, torna in Sardegna. La point guard è stata ufficializzata oggi nel corso di una conferenza stampa in cui coach Gianmarco Pozzecco ha presentato il match che aspetta gli isolani in Eurocup contro gli spagnoli di Burgos. Smith, in passato, ha giocato in Italia anche con la maglia di Cantù.



A far posto al playmaker statunitense è stato il connazionale Curtis Jerrells, il quale è stato tagliato in data odierna. Coach Pozzecco si è preso la responsabilità di questa mossa. Queste le parole dell’allenatore del Banco di Sardegna riportate da Centrotrentuno: “Sono dispiaciuto per Curtis, è una decisione e una mia responsabilità che deriva da un’esigenza tecnica. Curtis fin dall’inizio dell’anno ha cercato in modo tangibile di sforzarsi ed entrare nei meccanismi di questa squadra sia sotto l’aspetto tecnico sia quello comportamentale. Rispetto all’inizio dell’anno ha fatto passi da gigante, non è facile arrivando da una realtà come quella di Milano adattarsi ma credo sia abbastanza normale. Jerrells è stato bravo a focalizzarsi su questo miglioramento fin dai primi giorni, è stato bravo ma mi sono accorto che, in prospettiva continuità, era importante un cambio. Quando si è presentata la situazione di Jaime con i problemi di Bandirma ho visto l’opportunità di andare sul mercato, ringrazio la società perché mi ha accontentato, come ho detto all’inizio mi prendo le responsabilità anche perché penso che sia un cambiamento atto al miglioramento. In questo momento vivo delle sensazioni contrastanti perché da un lato sono dispiaciuto per Curtis ma dall’altra sono felice di riabbracciare Jaime, come ha detto lui lo scorso anno abbiamo vissuto un rapporto splendido ed è evidente che avesse delle responsabilità su tutto quello che di positivo abbiamo vissuto. Cambiamenti? Già quando abbiamo perso McLean abbiamo capito di dover cambiare qualcosa perché ci siamo accorti che stavamo giocando due pallacanestro diverse: pensavamo che Jerrells potesse aiutarci a giochi rotti ma in realtà non ha colpe, lui è quel tipo di giocatore, noi avevamo bisogno di un giocatore con caratteristiche più simili a noi restando fedeli alla nostra pallacanestro”.



Credit: Ciamillo