Basket: la Draft Lottery NBA 2020 è stata rinviata a data da destinarsi

Cominciano le grandi manovre per dare al Draft NBA 2020 un’altra fisionomia. Il primo passo arriva con il rinvio a data da destinarsi della Draft Lottery e della Draft Combine, due momenti fondamentali nel percorso verso l’evento principale.

In particolare, la Draft Lottery doveva avere luogo il 19 maggio e avrebbe determinato l’ordine con il quale le franchigie avrebbero scelto i giocatori. Per quanto riguarda invece la Draft Combine, originariamente prevista anch’essa per maggio, si tratta di un evento nel quale i giocatori vengono visionati, sotto tutti i punti di vista, da coach, GM e scout della NBA. A causa della pandemia di coronavirus, questo particolare momento aveva già subito tutta una serie di appropriate variazioni.

La lega professionistica americana diramerà ulteriori informazioni con il tempo. Intanto si continua ad attendere la ripresa delle partite, su cui molto si sta dicendo. Stando alle tante dichiarazioni in tal senso dei vertici, Adam Silver in testa, in questo mese di maggio si dovrebbe iniziare a vedere qualche decisione sul futuro della stagione. Nel 2019 i New Orleans Pelicans hanno chiamato con la prima scelta Zion Williamson.

Foto: LaPresse