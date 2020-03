Basket: la FIBA sospende tutte le proprie competizioni. Si fermano, tra le altre, Champions League ed Eurolega femminile

La FIBA, a seguito della pandemia di coronavirus COVID-19 ormai dichiarata, ha comunicato pochi minuti fa la sospensione di tutte le proprie competizioni in ogni angolo del globo. La decisione avrà effetto a partire da domani, venerdì 13 marzo.

Verranno dunque fermate, a livello europeo, Basketball Champions League, FIBA Europe Cup, Eurolega femminile ed Eurocup femminile.

Loading…

Loading…

Nelle scorse settimane la crescente diffusione del coronavirus aveva creato numerosissimi problemi all’intero mondo della pallacanestro, con partite rinviate, rifiuti di viaggiare e tensioni notevoli, come quelle tra Burgos e Sassari nella disputa dell’incontro di ritorno degli ottavi di Champions League. Tra le donne, Sopron e Riga avevano rifiutato di giocare contro Schio e Venezia a Lubiana, in campo neutro; nei quarti di Eurolega ed EuroCup, Praga-Schio è stata rinviata a poche ore dal via e Venezia-Girona spostata a data de destinarsi in un momento precedente.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo