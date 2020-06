Basket: la FIBA svela i piani di contingenza per le qualificazioni agli Europei maschili e femminili

<!– –>

Nello stesso comunicato in cui ha decretato la conclusione delle competizioni continentali per club femminili e della FIBA Europe Cup maschile, la Federazione internazionale ha svelato tutte le possibilità che saranno prese in considerazione quando si tratterà di ricominciare a pensare anche all’attività delle selezioni nazionali.

Queste, in particolare, le direttive per le qualificazioni agli Europei femminili, che hanno finestre previste a novembre 2020 e febbraio 2021: è inteso che la finestra di novembre si giochi con o senza pubblico. Se dette partite non si fosse in grado di giocarle, allora ci sarebbe una fascia di due settimane a febbraio in cui far giocare tutti gli incontri dal 31 gennaio in avanti, con giorni di gara giovedì, domenica, mercoledì e sabato e le giocatrici che potranno tornare nei loro club di appartenenza dal 14 febbraio.

Per quanto riguarda le qualificazioni agli Europei maschili, se la finestra di novembre fosse impossibile da giocare, si sposterebbero le partite a febbraio, con quelle previste in quel mese che andrebbero a giocarsi a luglio, in un periodo da individuare tra i Preolimpici e le Olimpiadi (il che, per qualcuno, potrebbe generare più di un grattacapo).

Al momento, al femminile, è previsto che l’Italia giochi contro Romania e Repubblica Ceca, in trasferta, il 12 e 15 novembre, e poi in casa contro Danimarca e Romania il 4 e 7 febbraio 2021. Gli uomini, invece, che pure sono già qualificati agli Europei perché un girone si giocherà a Milano (anche nel 2022, anno nel quale è stato spostato l’evento), hanno in calendario le seguenti sfide: in casa contro la Macedonia del Nord il 27 novembre, in trasferta contro la Russia il 30 novembre, in casa contro l’Estonia il 18 febbraio 2021, in trasferta contro la Macedonia del Nord il 21 febbraio 2021.

Credit: Ciamillo

