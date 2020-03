Basket: la FIP dichiara conclusi tutti i campionati organizzati dai Comitati Regionali

Con un comunicato emesso in serata, la FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, ha determinato la chiusura di tutti i campionati posti sotto l’egida dei Comitati Regionali, che sono fondamentalmente tutti quelli che non si chiamano Serie A, A2, B maschili e A1 e A2 femminili.

Il provvedimento riguarda i campionati giovanili e senior maschili e femminili e anche il minibasket. Per i campionati senior, in particolare, si parte dalla C Gold in campo maschile e dalla B in campo femminile.

Per quanto riguarda la Serie B maschile, che è sotto l’egida della LNP (Lega Nazionale Pallacanestro), è stata trasmessa alla FIP la richiesta di sospensione, come da volontà della maggioranza dei club coinvolti, mentre l’A2 intende tentare la prosecuzione a maggio. Curiosamente, è stata approvata sempre da LNP la disputa della Coppa Italia di A2 e B nel mese di settembre, accogliendo la richiesta di Ravenna.

Credit: Ciamillo