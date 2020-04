Basket, la FIP stanzia 4 milioni di euro per sostenere le società nel 2020-2021

Oggi si è riunito in videoconferenza il Consiglio della Federazione Italiana Pallacanestro presieduto da Giovanni Petrucci. Spicca lo stanziamento di 4 milioni di euro per sostenere la partecipazione delle società maschili e femminili all’attività sportiva della stagione 2020-2021. Per quanto riguarda i prossimi campionati si è deciso di attendere le proposte che verranno avanzate dalle due Leghe maschili (LBA e LNP) e dal settore femminile, la chiusura dei campionati 2019-2020 era già stata deliberata e si è precisato che la Coppa Italia conquistata da Venezia è assolutamente valida.

La riforma del basket giovanile verrà studiata in un prossimo futuro, si è discusso dell’incontro avuto col Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, si è preso atto del rinvio degli Europei 2021 al 2022 (un girone si disputerà a Milano). Il Consiglio si era aperto con un dovuto tributo allo stimato giornalista Franco Lauro, scomparso ieri a 58 anni dopo 36 anni di carriera in Rai dove è stato la voce del basket e non solo.

Credit Ciamillo