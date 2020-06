Basket: la Lega di Serie A propone a Verona la partecipazione al massimo campionato nella prossima stagione

<!– –>

Nell’odierna riunione dell’Assemblea di Lega Basket Serie A, svoltasi in videoconferenza, la presa d’atto della volontà di Pistoia di scendere in A2 ha provocato un effetto collaterale: è stato infatti proposto alla Scaligera Verona, da alcuni anni sponsorizzata Tezenis, di partecipare alla prossima stagione al fine di mantenere le 18 squadre. La precedente proposta era stata formulata per Torino, che sta attualmente provvedendo a un cambio di proprietà in quanto Stefano Sardara è già numero uno della Dinamo Sassari.

La LBA ha individuato Verona attraverso quello stesso ranking che, nello scorso mese, aveva individuato in Torino la prima candidata a risalire in A tramite ripescaggio. La società avrà tempo fino al 25 giugno per presentare i documenti necessari per l’ammissione.

Loading…

Loading…

Verona, nel momento in cui si è fermato il girone Est di Serie A2, si trovava al terzo posto con 30 punti, in una classifica che era comandata da Ravenna (40 punti, ma è già arrivata la rinuncia a un eventuale ripescaggio) e Forlì (34). La società manca dalla Serie A dal 2002, anno in cui la società fallì; nel 2010 il nome Scaligera è tornato sulla mappa della pallacanestro italiana attraverso varie vicende passate dalle serie minori.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberto Tommasini / LivePhotoSport.it

<!– –>