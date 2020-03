Basket: la NBA chiede ai guariti di donare il loro plasma per l’emergenza Covid-19

In attesa di capire quando ripartirà la stagione (le ultime previsioni parlano di Playoff questa estate in unica sede, candidate Las Vegas e Bahamas), la NBA continua a tenere sotto controllo l’emergenza sanitaria per il Coronavirus, che ha colpito anche nelle ultime settimane gli Stati Uniti, in particolare nella zona di New York, una delle più colpite al mondo.

La massima lega cestistica del mondo ha chiesto a tutti i suoi dipendenti (giocatori, allenatori, membri dello staff) che sono guariti dal Covid-19 di donare il proprio plasma per favorire la ricerca.

Loading…

Loading…

Nello specifico la donazione andrebbe ad aiutare il National Covid-19 Convalescent Plasma Project, un’organizzazione che sta cercando di trovare la possibilità di usare il plasma come cura per i malati di Coronavirus.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto: LaPresse