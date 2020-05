Basket: la NBA potrebbe ripartire a fine luglio disputando tutte le partite a Disney World

Il basket NBA, dopo giorni di rumours ed indiscrezioni, conferma la volontà di concludere la stagione regolarmente disputando tutte le partite rimaste in quel di Disney World a partire da fine luglio. In un comunicato ufficiale, la Lega ha affermato di voler completare il campionato in una sede unica ed al momento è in trattativa con la Walt Disney Company per giocare nel loro complesso sportivo di proprietà, l’Espn Wide World of Sport Complex di Orlando, in Florida.

Si tratta di un luogo che dovrà essere in grado di ospitare tutte le squadre e gli addetti ai lavori, con i giocatori che avranno anche la possibilità di allenarsi. Nel comunicato si legge che questa sarebbe l‘unica soluzione possibile in grado di garantire la possibilità di concludere la stagione, anche se viene evidenziato come ci sia ancora molto lavoro da fare per definire un protocollo di sicurezza. “La nostra priorità e’ la salute delle persone coinvolte. Stiamo lavorando con gli esperti e i rappresentanti del governo per mettere a punto un protocollo di sicurezza”.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse