Basket, la prossima settimana iniziano le trattative per la cessione della Virtus Roma. Petrucci: “Solo Malagò può salvare il sodalizio capitolino”

Claudio Toti ha detto basta e ora la Virtus Roma rischia di sparire. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe un’azienda disposta ad acquistare la maggioranze delle quote societarie. Le trattative erano state avviate prima dello scoppio della pandemia e, nonostante la crisi economica dovuta a essa, sembra che l’azienda in questione sia ancora interessata al sodalizio capitolino e che dalla prossima settimana potrebbero ricominciare le contrattazioni.



Alla base della trattativa, ad ogni modo, c’è una condizione: la squadra deve rimanere nella capitale. Toti, infatti, non vuole vendere a soggetti che hanno intenzione di portare la Virtus in un’altra città. Lo scopo della trattativa non è solo cedere la squadra, ma preservare il basket nella capitale. Lo stesso Toti, inoltre, in caso di buona riuscita delle contrattazioni potrebbe rimanere come socio di minoranza.

Sul Corriere dello Sport, inoltre, ha parlato della situazione della Virtus Roma anche il Presidente della FIP Gianni Petrucci. Egli ha così commentato la vicenda: “Ero già a conoscenza della decisione di Toti, dato che me lo aveva anticipato in privato. Se c’è una persona che può salvare la Virtus Roma, quella secondo me è Giovanni Malagò. Non conosco nessuno che abbia una rete di amicizie ampie come la sua. Si dovrebbe, però, trovare un accordo per permettere alla proprietà del sodalizio capitolino di pagare un affitto più basso al PalaEur“.

Credit: Ciamillo