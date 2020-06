Basket: la Reyer Venezia inserisce Davide Casarin in prima squadra. Tommaso Laquintana a Trieste, Justin Tillman a Sassari

<!– –>

Mossa molto interessante da parte della Reyer Venezia, che conferma Davide Casarin e lo promuove anche in prima squadra, nel ruolo di guardia in uscita dalla panchina. Il classe 2003 mestrino, figlio dell’ex giocatore Federico (peraltro presidente del club lagunare), è uno dei più interessanti prospetti per il futuro della pallacanestro italiana, e lo scorso anno ha portato, insieme a Matteo Spagnolo, l’Italia alla medaglia di bronzo agli Europei Under 16 disputati in quel del PalaCarnera di Udine.

Ma non è soltanto la Reyer a muoversi: di pochi minuti fa è l’ingaggio, da parte dell’Allianz Trieste, di Tommaso Laquintana, che lascia così Brescia per approdare alla corte di Eugenio Dalmasson: potrebbe non essere l’unico colpo di rilievo in chiave italiana da parte del club giuliano, che sta gettando le basi per la sua terza stagione consecutiva nel massimo campionato. Anche la Dinamo Sassari si rinforza, e lo fa con Justin Tillman, ala-centro classe ’96 che si è dichiarato (senza successo) al draft NBA nel 2018, ha tentato due volte la Summer League con gli Heat prima e i Suns poi, e ha già giocato oltreconfine in Corea del Sud (Wonju DB Prony) e Israele (Hapoel Gilboa Galil).

Credit: Ciamillo

