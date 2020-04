Basket: la Serie A mantiene il 30 giugno come termine ultimo per la stagione. Bocciata la proposta dell’AD Virtus Bologna Luca Baraldi

La Serie A 2019-2020, in qualunque caso, se terminerà, lo farà al massimo il 30 giugno senza andare oltre. Questo è quanto emerso dall’ultima riunione in videoconferenza della LBA, LegaBasket Serie A.

Bocciata, dunque, la proposta che aveva avanzato Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Bologna, che prevedeva la disputa di un playoff con le prime 16 dell’attuale classifica da disputarsi tra i mesi di agosto e settembre, dunque prima della nuova stagione. Un orientamento, questo, coerente con quanto affermato già negli scorsi giorni dal presidente della LBA, Umberto Gandini, che aveva tracciato una linea con la quale metteva in risalto il fatto di mantenere una regolarità almeno per l’annata 2020-2021, dato che in qualunque caso quella in essere di regolare non avrà niente.

Il comunicato della LBA, inoltre, riporta che sarà tenuto aperto il dialogo con GIBA (associazione giocatori) e USAP (allenatori) per le questioni legate agli accordi in essere data la prolungata sospensione dell’attività. Nel frattempo, in giornata anche il campionato croato ha dichiarato lo stop definitivo senza vincitori né vinti.

