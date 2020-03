Basket: la Serie A pronta allo stop definitivo? Ci sarebbe l’accordo club-LBA-FIP

La Gazzetta dello Sport riporta una clamorosa indiscrezione, anche se ormai nell’aria visto l’andazzo della pandemia di coronavirus anche in Italia. La LegaBasket Serie A (LBA), la Federazione Italiana Pallacanestro e i 17 club del massimo campionato avrebbero trovato un accordo per la sospensione definitiva da comunicare a giorni.

Le ultime resistenze, che si starebbero lentamente appianando, erano quelle di Virtus Bologna, Dinamo Sassari, Olimpia Milano e Reyer Venezia, all’interno delle quali c’erano però molti giocatori in disaccordo con l’idea di continuare a giocare, stante il fatto che sarà difficile avere, a maggio, una situazione ritornata a un livello di tale normalità da poter consentire una ripresa regolare dei campionati.

Lo stop è già stato accordato a tutti i campionati che si disputano su base regionale, ed è stato inoltre chiesto tanto dalla Serie B quanto dai massimi campionati femminili (Serie A1 e A2). Verosimilmente, a questo punto, anche l’A2 potrebbe andare a conclusione anticipata, anche se non c’è stata alcuna dichiarazione in tal senso.

Per quanto riguarda le Coppe Europee, l’orientamento è quello di utilizzare la classifica del girone d’andata, con alcuni paletti: Milano in Eurolega, Virtus Bologna (verosimilmente) in EuroCup e Sassari in Champions League, per la quale ha la partecipazione assicurata almeno per altre due stagioni. Non ci saranno invece retrocessioni, ma si indica come due o tre squadre possano chiedere di scendere volontariamente in A2.

