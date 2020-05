Basket: la stagione italiana 2020-2021 potrebbe partire a settembre con una Supercoppa a 16 squadre

Sono svariate le questioni da affrontare e possibilmente da risolvere nel prossimo consiglio federale di giovedì 7 maggio in vista della ripartenza del basket italiano. L’emergenza Coronavirus ha stravolto il mondo dello sport ed in particolare della palla a spicchi, che in Italia ha visto l’annullamento della stagione 2019-2020 per quanto riguarda i campionati maschili e femminili. A questo punto la priorità è quella di programmare la prossima stagione agonistica, che potrebbe presentare diverse novità molto importanti rispetto al recente passato.

Secondo Sportando, la stagione 2020-2021 del basket italiano maschile dovrebbe cominciare a settembre con una nuova Supercoppa a 16 squadre. Il torneo si svolgerebbe quasi certamente a porte chiuse con un tabellone principale caratterizzato da ottavi e quarti di finale al meglio delle tre partite ed una Final Four “tradizionale” per assegnare il primo trofeo stagionale. Nel caso in cui l’inizio del campionato di Serie A dovesse slittare a novembre, si potrebbe anche valutare la disputa della Supercoppa ad ottobre, uno scenario però difficilmente attuabile a causa della contemporanea partenza delle varie coppe europee per club.

erik.nicolaysen@oasport.it

Credit: Ciamillo