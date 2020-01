Basket, la Virtus Bologna sbanca Trento e si laurea campione d’inverno, Olimpia Milano sconfitta in casa da Cantù

È un pomeriggio ricco di emozioni quello della Serie A 2019-2020. La Virtus Bologna sbanca Trento grazie a uno strepitoso Milos Teodosic e si laurea campione d’inverno, mentre l’Olimpia Milano viene sconfitta al Forum nel derby lombardo contro Cantù. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo nei due match.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – S.BERNARDO-CINELANDIA CANTÙ 83-89 (19-22, 17-26, 26-13, 21-28)

Sorpresa al Mediolanum Forum dove Cantù mette in campo una prestazione da incorniciare e vince il derby lombardo contro l’Olimpia Milano per 83-89. La formazione allenata da Cesare Pancotto approccia il match nel migliore dei modi, giocando senza timore e attaccando il ferro con continuità, in particolare con Hayes, che prova subito a dettare legge sotto canestro. Milano risponde colpo su colpo, soprattutto grazie all’ottima vena realizzativa di Micov: la situazione di equilibrio a fine primo quarto viene spezzata soltanto dalla tripla dell’ex La Torre nei secondi finali (19-22). Il secondo periodo è letteralmente entusiasmante per Cantù, che vede salire in cattedra Clark e l’altro ex Ragland e allunga in maniera imperiosa, chiudendo il primo tempo in vantaggio di dodici lunghezze (36-48). Un elemento chiave del dominio canturino è il tiro da tre punti: nel secondo parziale 5/7 per gli ospiti, 0/7 per l’Olimpia. La musica cambia completamente nel terzo quarto. La squadra di Ettore Messina, infatti, rientra in campo con tutt’altro spirito e le bastano soltanto 3’50” per rimettere le cose a posto: Scola è indemoniato e conduce i suoi a un parziale di 14-2, che vale la parità sul 50-50. L’Olimpia completa la rimonta poco dopo, quando Micov manda a bersaglio la tripla del sorpasso. È la sveglia per Cantù, che da questo istante ricomincia a giocare e rimane punto a punto con i meneghini: 62-61 a 10′ dal termine. L’ultima frazione è uno spettacolo per gli occhi: Scola è incontenibile e Cinciarini è un cecchino dall’arco, ma i canturini non ne vogliono sapere di mollare e si riportano in vantaggio a 1’20” dalla fine grazie a due giocate di Pecchia (83-84). Milano affida le ultime speranze a Rodriguez, ma il Chacho conferma una serata assolutamente negativa e sbaglia l’ennesimo tiro da tre: Cantù sbanca il capoluogo lombardo per 83-89.

TOP SCORERS:

MILANO – Scola 21, Micov 20

CANTÙ – Clark 21, Hayes 15, Burnell 14

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 77-83 (17-21, 8-21, 25-13, 27-28)

La Virtus Bologna espugna Trento con il punteggio di 77-83 grazie a un fenomenale Milos Teodosic e riconquista la vetta della classifica in solitaria, staccando la Dinamo Sassari e conquistando il “titolo” di campione d’inverno. L’inizio del match sorride all’Aquila, che cavalca l’ottimo impatto di Kelly per portarsi subito sul 12-6. Ma è soltanto un fuoco di paglia, perché da questo momento in poi la capolista cambia passo, alzando il livello di intensità difensiva e trovando qualche risposta positiva con il tiro dalla lunga distanza: a chiudere il primo quarto in vantaggio sono dunque le V nere (17-21). La squadra di Aleksandar Djordjevic scava il solco già nel corso del secondo periodo: il merito è soprattutto di una difesa imperforabile, che concede a Trento soltanto 8 punti e permette a Teodosic e compagni di volare sul +17 a fine primo tempo (25-42). La situazione si ribalta nella terza frazione di gioco: i trentini iniziano a martellare con continuità dalla linea dei tre punti, in particolare con un Blackmon in grande spolvero, e infilano un parziale di 10-0 che li riporta improvvisamente a contatto (50-55 a 10′ dal termine). L’Aquila è trascinata dall’energia della BLM Group Arena e completa la rimonta con la poderosa schiacciata di Knox a inizio ultimo quarto (56-55). Il sodalizio di Bologna nel momento più critico si affida alla fisicità di Gamble, che tocca il massimo di punti segnati in Serie A, e alla classe di Teodosic, che manda a bersaglio tre triple pesantissime prendendo per mano i compagni. Gentile non ci sta e risponde al serbo colpo su colpo, tenendo Trento in partita fino alla fine, ma è la Virtus a portare a casa il match: 77-83 il risultato finale.

TOP SCORERS:

TRENTO – Gentile 22, Blackmon 13, Kelly 12

VIRTUS BOLOGNA – Teodosic 30, Gamble 19, Weems 15

Credit: Ciamillo