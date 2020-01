Basket, la Virtus Bologna va in trasferta a Roma, Milano ospita Treviso nella 18a giornata di Serie A 2019-2020

Inizia il girone di ritorno di Serie A basket 2019-2020 in questo weekend. Apre, sabato 11, alle 20.00, l’anticipo tra Reggio Emilia e una Leonessa Brescia a dir poco in formissima. I lombardi al momento occupano la terza posizione in classifica e hanno vinto gli ultimi 8 match disputati tra campionato ed Eurocup. Oltretutto, possono contare su un Awudu Abass a dir poco incontenibile.

Alle 20.30 è in programma la palla a due dell’altro anticipo, vale a dire Fortitudo-Pesaro. Un match sulla carta senza storia, dato che Pesaro ha perso tutti e 16 gli incontri disputati nel girone d’andata. La prima partita della domenica vedrà contrapposte un’Olimpia Milano reduce dal bel successo europeo contro il Panathinaikos e Treviso, team che sta attraversando un periodo di crisi (ha perso gli ultimi quattro incontri disputati) e che in trasferta ha vinto solo una volta fin qui in stagione. Le speranze sono riposte sul fatto che, come sovente accaduto in questa prima parte di campionato, i meneghini non riescano a recuperare, in un giorno e mezzo, dalle fatiche dell’Eurolega.

Alle 16.30 la capolista Virtus Bologna fa visita alla Virtus Roma. Le V-Nere sono state sconfitte in maniera netta nella prima di top-16 di Eurocup dal Partizan di Belgrado e non dovranno sottovalutare i capitolini che sono un team che alterna grandi prestazioni ad altre a dir poco orribili. Alle 17.00 toccherà a Cantù che ospita Brindisi. Match molto equilibrato dato che Cantù sta vivendo un ottimo momento di forma, come ci dicono le quattro vittorie negli ultimi cinque incontri disputati, ma Brindisi ha dalla sua una rosa complessivamente superiore.

Alle 18.00 i campioni d’Italia della Reyer Venezia faranno visita alla rinnovata Trieste, la quale ha da poco firmato Deron Washington e a breve dovrebbe tesserare anche Ricky Hickman. Alle 18.30 la Dinamo Sassari, la quale si è separata in giornata da McLean dopo mesi di rumors e che, oltretutto, ha subito in settimana in Basketball Champions League la prima sconfitta da un mese a questa parte, dovrà vedersela con Varese in quello che sarà un match da sapore speciale per coach Pozzecco che nella provincia lombarda ha vinto il suo unico scudetto da giocatore nel lontano 1999. Chiude alle 20.45 il match tra Pistoia e Trento.

Credit: Ciamillo