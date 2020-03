Basket: l’associazione dei giocatori di Eurolega chiede la sospensione della competizione

Non è bastato il primo comunicato emesso nella giornata di ieri: la ELPA, l’associazione dei giocatori di Eurolega, ne ha rilasciato un secondo, dai toni molto più duri, netti e incontrovertibili, questa mattina. La richiesta è una sola: quella di sospendere l’Eurolega, a causa della crescente preoccupazione dei giocatori relativamente alla pandemia di coronavirus COVID-19.

Questo il testo del comunicato: “La ELPA ha spedito una lettera ufficiale per informare la EuroLeague che, nel corso degli ultimi giorni, sempre più giocatori hanno espresso i loro aumentati e giustificati timori circa la salute loro e delle loro famigliese i club continueranno con la loro attuale programmazione agonistica durante la crisi del COVID-1. Il cambiamento delle circostanze richiede di rimarcare ulteriormente come la EuroLeague e i club partecipanti non possano chiedere ai giocatori di mettere la salute loro e delle loro famiglie a rischio per prendere parte a viaggi e partite che potrebbero esporli a una crescente probabilità di contrarre il COVID-19. In più, ai giocatori non può essere chiesto di scavalcare le regole nazionali sulla saluta aggirando restrizioni o divieti sui viaggi o sugli assembramenti pubblici al fine di evitare una maggiore diffusione del COVID-19. Alla luce di quanto sopra, la ELPA ha chiesto alla EuroLeague e a tutti i club partecipanti di mettere la salute e la sicurezza dei giocatori al primo posto e, quindi, di sospendere la competizione finché salute, sicurezza e libertà di movimento non saranno garantiti“.

ELPA request for suspension of the competition due to COVID-19 crisis 🗣#ELPlayers pic.twitter.com/gsQE8rk8Xv — EuroLeague Players Association (@the_ELPA) March 12, 2020

Nell’ultima settimana la situazione delle partite di Eurolega, già particolarmente a rischio nelle scorse, è precipitata: le partite di Milano non si possono più giocare in Italia, in Spagna si può scendere in campo solo a porte chiuse, anche in Francia si stanno varando simili provvedimenti e in Israele è stato contingentato a 5000 il numero massimo di spettatori, con il Maccabi Tel Aviv che aveva già reso noto il provvedimento. In EuroCup anche Virtus Bologna e Reyer Venezia non possono giocare in Italia.

Questa notte, dopo la conferma della positività di Rudy Gobert al coronavirus, la NBA è stata sospesa fino a nuovo ordine.

Credit: Ciamillo