Basket: le diverse situazioni in Spagna, Francia e ABA Liga e le maggiori o minori chance di ripresa

Oltre l’Italia, oltre le più di venti leghe nazionali che hanno già dichiarato il loro stop alla stagione corrente, ce ne sono alcune che invece lottano ancora per la ripresa. Le situazioni, però, sono ben diverse in quelle ormai poche nazioni nelle quali il tentativo di tornare a giocare è ancora vivo.

Partiamo dalla Spagna, con la Liga ACB, ormai la più celebrata d’Europa. Il basket è fermo da marzo, ma la soluzione che da diverse settimane è in mano ai club esiste, e parla di un torneo finale a 12 in sede unica (con varie città che hanno già proposto di organizzarlo e il Barcellona pronto a tirarsi indietro nel caso di collisione con l’Eurolega, ammesso che anche questa riparta). Da una parte Barça, Tenerife, Bilbao, Baskonia, Unicaja Malaga e Badalona, dall’altra Real Madrid, Saragozza, Andorra, Valencia, Burgos e Gran Canaria. Due gironi da sei, in sostanza, con cinque partite, poi semifinali tra prime e seconde e finale. Decisione definitiva entro il 31 maggio.

Loading…

Loading…

In Francia, invece, si stava teorizzando una ripartenza nel mese di maggio, con tutte le ovvie e dovute precauzioni, ma con ogni probabilità tutto rimarrà bloccato dalle nuove norme francesi in materia di eventi sportivi, che hanno già creato molti grattacapi anche al Tour de France di ciclismo. Il rischio è quello di non poter ripartire, e la comunicazione in questo senso per Jeep Elite (la Pro A, per visibili ragioni di sponsor) e Pro B potrebbe arrivare in tempi molto brevi.

Anche per quanto riguarda l’ABA Liga, che riunisce buona parte delle migliori squadre della zona slava, la decisione dovrebbe arrivare oggi, o almeno questo è quello che emerge da fonti croate. Non è chiaro come andrà trattata la questione della partecipazione alle Coppe europee, ma questo è un problema comune a numerosissime leghe continentali.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Davide Di Lalla / LivePhotoSport.it