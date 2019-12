Basket, le parole degli allenatori alla vigilia del derby di Bologna n.106. Djordjevic: “Gaines è in dubbio”, Martino: “Loro non sono solo Teodosic”

Mancano ormai poco più di 24 ore alla palla a due della sfida più attesa e sentita dell’anno per i tifosi di Virtus e Fortitudo Bologna: il derby n.106 di Basket City. Si tratta del grande ritorno del derby di Bologna nella massima serie della pallacanestro italiana dopo dieci lunghi anni di assenza, mentre le due compagini felsinee si sono affrontate tre stagioni fa nel campionato di Serie A2 con il bilancio di una vittoria per parte (entrambe vincenti in casa). Quest’anno il contesto è decisamente differente, con la Virtus Bologna in testa al campionato dopo quattordici giornate trascinata dalla star serba Milos Teodosic ed una Fortitudo neopromossa capace di sorprendere tutti con un record parziale di 8 vittorie e 5 sconfitte valevole per la sesta piazza in classifica.

“Il primo pensiero va verso un giocatore in particolare, Frank Gaines, che ha avuto un problema – esordisce il tecnico virtussino Sasha Djordjevic in conferenza stampa – Abbiamo fatto le analisi e stiamo facendo di tutto per rimetterlo in piedi. Vorrei affrontare questa partita con la squadra al meglio. In Sardegna ce la siamo giocata per 30 minuti, poi abbiamo subito la loro intensità e siamo tornati a casa in maniera anche particolare, un viaggio che ci ha fatto saltare un po’ il programma che avevamo. Da oggi ripartiamo con una riunione e un allenamento prima della partita, conoscendo l’importanza e le aspettative. Questa partita è un assist alla cultura sportiva di Bologna, italiana ed europea. È uno dei pochi derby che ha una rivalità così forte, faremo di tutto per vincere. Si è parlato e scritto troppo, ma domani bisogna avere pace in testa, tranquillità mentale e fuoco dentro. Partita importante per la classifica e per la rivalità ovviamente. Cosa serve per vincere? Essere migliori nel giocare a pallacanestro. Aradori (ex capitano della Virtus passato all’altra sponda di Bologna la scorsa estate, ndr)? Non c’è niente da chiarire”.

Dall’altra parte, l’allenatore biancoblu Antimo Martino è conscio dell’importanza della sfida di domani ed è anche convinto di non poter pensare esclusivamente alla maniera di limitare la stella avversaria per avere la meglio. “E’ inutile spiegare l’importanza del derby in questa città. Tutti ci tengono a vincerlo, noi cercheremo di dare fastidio alla Virtus che è forte e non è solo Teodosic. Anzi, se pensassimo che basta fermare il play serbo per vincere commetteremmo un grave errore. Serve equilibrio, evitare di fare scelte poco sensate. Arriviamo a questa sfida con entusiasmo e una bella classifica: le condizioni giuste per fare bene“.

Credit: Ciamillo