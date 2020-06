Basket, Leonardo Totè è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna

<!– –>

Il pivot azzurro Leonardo Totè, reduce dall’esperienza a Pesaro ove, nell’ultima stagione, è stato una delle poche note positive, è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna. Nativo di Negrar, in provincia di Verona, Toté ha raggiunto un accordo triennale con il sodalizio di Basket City. Per il giocatore, che è un classe 1997, dunque, ci sarà l’opportunità di giocare in un team che punta ai playoff e di guadagnarsi, oltretutto, una posto in una nazionale che ha disperato bisogno di cestisti, come Leonardo, che sanno far valere la loro presenza sotto canestro.

Nelle quattordici partite giocate con la maglia di Pesaro, Totè ha segnato in media 9,5 punti e catturato 6 rimbalzi in 22 minuti di utilizzo. Il tutto tirando con il 58% dal campo. Nel corso dell’annata, inoltre, Toté ha realizzato due doppie doppie ed è stato autore di prestazioni notevoli come quella contro Cantù, ove ha messo insieme 17 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate tirando 8/9 da campo, o quella contro Brindisi, nella quale ha realizzato 17 punti e acchiappato 8 rimbalzi di cui 4 in attacco.

Il veronese, dunque, è sicuramente un elemento di grande talento, in continua ascesa e che presenta caratteristiche rare nel panorama cestistico italiano. Pochi sono i pivot azzurri che hanno saputo mettersi in mostra negli ultimi dieci anni, ragion per cui Leonardo rappresenta una grande speranza un po’ per tutto il movimento e il passaggio alla Fortitudo potrebbe permettergli di fare il salto di qualità definitivo.

Credit: Ciamillo

