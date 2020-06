Basket, Liga Endesa 2020: Gran Canaria e Real vincono, tutto riaperto nel gruppo B

<!– –>

Quarta giornata del campionato spagnolo di basket che si disputa in un format che prevede due gironi da sei squadre e con successivi playoff. Una forma ridotta, ma che continua a regalare emozioni e grande equilibrio.

Come nel pomeriggio, quando serve un supplementare perché il Gran Canaria abbia la meglio del San Pablo Burgos e riapra la corsa alle semifinali. È un altalena di emozioni la sfida, che vede nel primo quarto il Gran Canaria provare un allungo con la tripla di Costello a metà tempo, ma nel finale è Benite a dare il +3 a Burgos dopo 10 minuti. Secondo quarto che vive ancora di grande equilibrio nella prima parte, poi il Gran Canaria cerca l’allungo, fatica a staccarsi, ma nell’ultimo minuto piazza un piccolo parziale di 4-0 per chiudere avanti 40-34. Reagisce subito il San Pablo che pareggia dopo due minuti della ripresa, con le due squadre in un continuo alternarsi in testa, ma ancora una volta nel finale è il Gran Canaria a riportarsi a +4. Partita che sembra potersi chiudere a metà ultimo quarto, con GC che vola sul 74-64. Ma le triple di Bassas e Benite riportano Burgos a -4 ed è ancora il solito Benite a 20 secondi dalla fine che dalla distanza riporta San Pablo avanti. Cook impatta a nove secondi, poi Mcfadden manca il canestro allo scadere e si va ai supplementari, dove, come detto è Gran Canaria a dettar legge e a chiudere 91-87, raggiungendo San Pablo con 2 vittorie e 1 ko.

Torna al successo il Real Madrid e lo fa nella sfida fondamentale contro il Valencia, impattando gli avversari, Gran Canaria e Burgos in vetta al girone. Primo quarto di marca madrilista, con l’equilibrio che dura circa 4 minuti, poi Deck e Carroll piazzano il parziale per il 17-9. Insegue il Valencia, prova a rientrare, ma il Real Madrid risponde colpo su colpo, allunga ancora e chiude un ottimo primo quarto avanti 31-21. Real che nel secondo parziale arriva anche sul +13 quasi a metà tempo, poi una tripla di Marinkovic riavvicina il Valencia, ma servono un canestro dalla distanza di Van Rossom e uno nuovamente di Marinkovic per il -3 a 2’30” dalla sirena. Il Real reagisce, scappa di nuovo, ma è nuovamente Marinkovic nel finale a fissare il punteggio del primo tempo sul 56-52 per i madrilisti. Nel terzo quarto continua l’elastico, con il Real che allunga e il Valencia che si rifà sotto, anche fino al -1, e poco dopo la metà tempo è una tripla di Sastre a dare il primo vantaggio ai leader di classifica. Valencia che si porta anche a +4, ma nel finale Thompkins, Causeur e Campazzo rilanciano il Real che chiude il quarto avanti 74-71. Gli ultimi dieci minuti diventano così una sfida colpo su colpo, con Dubljevic e Loyd che rimandano Valencia avanti di quattro punti, ma è l’ultima fiammata. Il Real torna a segnare, il sorpasso è firmato dalla tripla di Randolph cui risponde il solito Marinkovic, ma poi prima Deck, poi cinque punti consecutivi di Campazzo chiudono il discorso e Madrid si impone 95-90 e affianca Valencia, Burgos e Gran Canaria con due vinte e una persa.

Infine, nell’ultima sfida di giornata tra i due fanalini di coda, vittoria per l’Andorra che batte Saragozza e, virtualmente, resta ancora in corsa. Dura solo un tempo la resistenza di Saragozza, ma dal secondo quarto è Andorra a fare il match e a imporsi per 113-93.

Il riepilogo dei risultati

GRAN CANARIA – SAN PABLO BURGOS 91-87 dts

REAL MADRID – VALENCIA 95-90

SARAGOZZA – ANDORRA 93-113

Foto: Davide DiLalla – LPS

