Basket, Liga Endesa 2020: Hanga e Mirotic salvano il Barcellona contro il Baskonia. Vincono Bilbao e Unicaja Malaga, torneo finale ACB acceso

Tre battaglie, spesso risolte negli ultimi minuti: così si può riassumere la quinta giornata del torneo finale di Liga ACB (Endesa per sponsor). Con il giro di boa che si sta passando all’interno della fase a gironi, che si concluderà venerdì, c’è la quasi certezza di vedere il Barcellona in semifinale, mentre l’altro posto è ancora preda di battaglia soprattutto tra Baskonia e Unicaja Malaga. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio, per oggi.

IBEROSTAR TENERIFE-RETABET BILBAO 70-78 (15-20, 32-33, 52-61)

Non bastano a Tenerife i 22 punti di Nick Zeisloft per mettere a segno la prima vittoria del torneo finale: Bilbao vince la sfida per rimanere davvero in corsa per le semifinali. Dopo un inizio equilibrato, Lammers porta i baschi sul 12-20 nella seconda metà di primo quarto, con l’Iberostar che però reagisce e torna fino al -1. La battaglia continua sul filo dei punti, e se da parte di Bilbao, oltre a Rousselle, si mette in luce anche il diciottenne Miguel Ruiz, sul fronte di Tenerife è l’ex Cantù Shermadini a tenere in equilibrio le cose. Al rientro dagli spogliatoi Suarez porta avanti i vincitori dell’Intercontinentale per 37-36, e di lì si scatenano ancora altri sorpassi con protagonisti Rousselle e Rigo per i baschi e quasi solo Zeisloft per l’Iberostar. L’ex Eurobasket Roma, però, da solo non può bastare: Lammers e Ruiz portano Bilbao sul +9 a fine terzo periodo. Ruiz e soprattutto Martinez ribadiscono il vantaggio bianconero portandolo sul +12 (57-69), con Tenerife che fondamentalmente non si avvicina più, rimanendo sempre intorno alle 10 lunghezze di svantaggio.

TOP SCORER

TENERIFE: Zeisloft 22, Shermadini 13, Diez e Salin 10

BILBAO: Rousselle e Martinez 13, Sulejmanovic e Lammers 10

JOVENTUT BADALONA-UNICAJA MALAGA 89-98 (20-13, 36-39, 56-61)

Uno dei classici della pallacanestro spagnola recente mette l’Unicaja sulla strada della lotta per le semifinali, lasciando contemporaneamente la Joventut in una situazione complessa in tal senso. Eppure l’inizio è migliore per Badalona, con Morgan e Dimitrijevic che, da soli, sono i protagonisti attivi del 14-3. Nonostante un primo quarto chiuso sul 20-13 in favore dei neroverdi, Malaga non ci mette molto a far sentire la propria voce: Guerrero e Adams guidano la rimonta, Bouteille mantiene la squadra a contatto, l’ex Virtus Roma e Venezia Melvin Ejim piazza il sorpasso da tre sul 34-36. A otto secondi dalla seconda sirena tocca a Diaz segnare la tripla del +3 all’intervallo. Il momento decisivo arriva nella seconda metà del terzo periodo, con l’Unicaja che lentamente, ma inesorabilmente, riesce ad allargare il divario, preparando il terreno per il +12 all’inizio dell’ultimo firmato da Brizuela, Bouteille ed Ejim. L’ex Bilbao, in particolare, è realmente prolifico nei primi cinque minuti dell’ultima frazione, ma la Joventut non molla, e risale fino al -3 con Morgan e uno dei tanti viaggi in lunetta guadagnati da Prepelic (tre liberi guadagnati). A scrivere la parola fine, però, sono ancora Bouteille e l’indomabile veterano Carlos Suarez.

TOP SCORER

BADALONA: Prepelic 26, Morgan 19, Dimitrijevic 16

MALAGA: Bouteille 28, Brizuela 15, Suarez 12

BARCELLONA-KIROLBET BASKONIA 81-75 (20-11, 42-39, 55-56)

Shavon Shields va vicino a far compiere l’impresa al Baskonia, ma alla fine è il Barcellona a riuscire a tenere in mano le chiavi conclusive che portano alla terza vittoria su altrettante sfide. I blaugrana comandano nelle prime fasi, sospinti da un superbo Higgins che li porta fino al 17-7, che diventa in tempi abbastanza brevi 20-9. Kuric e Davies portano il Barça fino al massimo vantaggio (26-13), poi sale in cattedra Shields che, supportato da Eric, in pochi minuti ribalta totalmente la situazione in favore del Baskonia con un parziale di 6-20. Mirotic e Claver riescono a portare i catalani avanti di 3 all’intervallo, ma a quel punto la lotta è ormai accesa, con Shields e Heurtel grandi protagonisti per buona misura nel terzo quarto. Si accende anche Pierrià Henry, ed è in quel momento che anche i baschi cominciano a prendere il largo: prima lui, poi Shields, quindi Shengelia, e a inizio ultimo periodo è 58-63. Le energie, però, finiscono, mentre iniziano a salire i giri del Barça, e ancor più quelli della coppia formata da Adam Hanga e Nikola Mirotic: i due sono motori decisivi dell’allungo sul 76-67 dei blaugrana.

TOP SCORER

BARCELLONA: Hanga 15, Mirotic 13, Higgins e Davies 11

BASKONIA: Shields 26, Henry 14, Shengelia 12

CLASSIFICA GIRONE B

1. Valencia e Burgos 2-0

3. Real Madrid e Gran Canaria 1-1

5. Saragozza e Andorra 0-2

CLASSIFICA GIRONE A

1. Barcellona 3-0

2. Baskonia, Unicaja Malaga 2-1

4. Joventut Badalona, Bilbao 1-2

6. Tenerife 0-3

LE PARTITE DI DOMANI (3a giornata Girone B)

Ore 15:30 Herbalife Gran Canaria-San Pablo Burgos

Ore 18:30 Real Madrid-Valencia Basket

Ore 21:30 Casademont Saragozza-MoraBanc Andorra

Foto: Davide Di Lalla / LivePhotoSport.it

