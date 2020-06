Basket, Liga Endesa 2020: successi per Joventut e Barcellona, vince anche il Baskonia

<!– –>

La Liga Endesa 2020, il massimo campionato di basket spagnolo, è ricominciato da tre giorni e va avanti a ritmi serrati in vista della finalissima. Nella giornata odierna si sono disputate, come da calendario, altre tre partite, valevoli per il girone A: successi per Joventut Badalona, Barcellona e Baskonia.

Il primo match in ordine di tempo è anche il più equilibrato: la Joventut Badalona batte il Bilbao dopo un tempo supplementare e trova la sua prima vittoria di questa fase finale. A La Fonteta il punteggio premia i catalani per 79-86, dopo che i regolamentari erano terminati sul 73-73. In una partita combattuta dall’inizio alla fine il migliore in campo per Badalona è lo sloveno Klemen Prepelic, autore di 21 punti, mentre al Bilbao non bastano i 18 di Jonathan Rousselle e i 16 di Rafa Martinez.

Continua la marcia del Barcellona, che passa per 73-84 contro l’Unicaja Malaga. Partenza ad handicap per i blaugrana, che terminano il primo quarto sotto di sei punti: nel secondo tempo, però, la squadra catalana trova il ritmo giusto e rimonta, chiudendo anche con il rassicurante divario di undici punti. Il miglior realizzatore della partita è Nikola Mirotic, autore di 19 punti, seguito dal compagno di squadra Ante Tomic, che si ferma a quota 16.

Punteggio pieno anche per il Baskonia, che si impone per 79-72 contro il Tenerife. I baschi partono forte e mettono una seria ipoteca sulla vittoria già nel primo tempo, chiuso con un margine di undici punti. Nella ripresa gli isolani provano a rientrare, ma senza fortuna. A livello individuale, da segnalare le prestazioni di Tornik’e Shengelia (21 punti) per il Baskonia e Giorgi Shermadini per il Tenerife.

IL RIEPILOGO DEI RISULTATI

Club Basket Bilbao Berri – Joventut Badalona 79-86 (dopo supplementare)

Unicaja Malaga – Barcellona 73-84

Baskonia – Tenerife 79-72

