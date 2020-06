Basket, Liga Endesa 2020: vittorie per Barcellona, Unicaja e Baskonia

<!– –>

E’ ricominciato a Valencia il campionato spagnolo di basket. Un format che prevede due gironi da sei squadre e con successivi playoff. Il Barcellona riparte con una vittoria contro la Joventut per 96-92. I catalani sembravano essere in pieno controllo prima degli ultimi dieci minuti, con la squadra di Badalona che si è poi riavvicinata fino al -4 con un parziale. Decisivi i 16 punti di Nikola Mirotic, mentre alla Joventut non sono bastati i 21 di Conor Morgan.

Successivamente è stata l’Unicaja Malaga a festeggiare la prima vittoria post pandemia. La squadra di coach Casimiro ha superato 83-70 l’Iberostar Tenerife. Malaga ha controllato fin dall’intervallo, chiuso avanti di otto punti, con Tenerife che non è poi riuscita a rimontare. Miglior marcatore Adam Waczyinski con 17 punti.

In serata, poi, il Baskonia ha passeggiato contro il Bilbao. Nettissima vittoria per Polonara e compagni, che si sono imposti per 84-67 in un match che si è deciso nel terzo quarto, con la squadra di Vitoria che ha costruito un parziale di 28-13 al rientro dagli spogliatoi. Ottima partita dell’azzurro che ha chiuso con 10 punti ed un plus/minus di +29, mentre sono 8 i punti del neo milanese Shavon Shields. Super prestazione quella di Luca Vildoza con 20 punti.

Il riepilogo dei risultati

BARCELLONA – JOVENTUT 96-92

TENERIFE – UNICAJA MALAGA 70-83

BILBAO – BASKONIA 64-87

Foto: Davide Di Lalla/LPS

